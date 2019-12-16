Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект про покарання за кнопкодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комітет з правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону №2148 щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування. Про це під час засідання комітету заявив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
"Маємо ухвалити висновок комітету та рекомендувати ВРУ прийняти законопроект №2148 у другому читанні та в цілому", - сказав Монастирський.
Так, за відповідне рішення проголосували 13 народних депутатів і рішення було ухвалене.
Додамо, проект закону №2148, згідно з порівняльною таблицею, доданою до проекту, передбачає, зокрема, появу у Кримінальному кодексі України статті 364-2, яка передбачає за неособисте голосування штраф від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Додамо, за нормами адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, сума неоподатковуваного мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.
Нагадаємо, 29 жовтня народні депутати України ухвалили в першому читанні проект закону щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування. Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів.