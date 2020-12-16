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Рада повернула комітету законопроект щодо посилення повноважень АМКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у середу, 16 грудня, направила до комітету для підготовки до повторного другого читання проект закону №3132 щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету України. Відповідне рішення підтримали 236 народні депутати України, передає кореспондент УНН.

Рада повернула комітету законопроект щодо посилення повноважень АМКУ

Так, законопроект №3132 про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету передбачає концептуально переглянути механізм роботи АМКУ як органу оскарження.

Законопроектом, зокрема, пропонується ЗУ “Про Антимонопольний комітет України” доповнити новою статтею, якою визначається окремо повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Так, в АМКУ пропонується утворити Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені призначаються у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.

Нагадаємо, раніше комітет з питань економічного розвитку рекомендував ВР ухвалити законопроект щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету у повторному другому читанні.

Додамо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура зазначав, що законопроект №3132 стосується посилення повноважень Антимонопольного комітету.

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