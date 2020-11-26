Раді рекомендують ухвалити законопроект про вдосконалення системи органів АМКУ

"Комітет з питань економічного розвитку доопрацював законопроект щодо вдосконалення системи органів АМКУ і рекомендує Верховній Раді прийняти його в цілому", - йдеться у повідомленні.

Законопроект має на меті вдосконалення роботи Антимонопольного комітету України як органу оскарження. Проектом передбачається утворити в АМКУ Комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених, яких призначати у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.

Нагадаємо, ВРУ повернула на доопрацювання Комітету з наступним поданням на повторне друге читання законопроект №3132 про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету.