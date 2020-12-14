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Шмигаль приїхав на засідання фракції “Слуги народу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав на засідання фракції “Слуга народу”. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Максим Бужанський, передає УНН.

Шмигаль приїхав на засідання фракції “Слуги народу”

За словами Бужанського, Шмигаль виступив перед "слугами". Проте про що говорив прем'єр нардеп не написав.

Відзначимо, що сьогодні на засіданні фракції "слуги" планували ще раз поговорити про Бюджет-2021.

Проте, за словами нардепа Олександра Качури, крім проекту бюджету, мають розглядатися такі законопроекти:
• №3087д - про Бюро економічної безпеки;
• №4470 - з приводу протидії корупції;
• №4471 - з приводу складання адмінпротоколів щодо суддів;
• №3760 - про інвестнянь;
• №3656 - з приводу зниження ставки ПДВ для аграрних виробників;
• №4065 - про інформацію, необхідну для декларування;
• №3132 - з приводу посилення повноважень Антимонопольного комітету;
• №3014 - пропозиції Президента до Закону "Про електронні комунікації".

Перед початком засідання заступник глави фракції Євгенія Кравчук підтвердила розгляд цих питань, а також додала, що, скоріше за все, кадрові питання не будуть розглядатися.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні у вівторок розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.

Додамо, що партія “Слуга народу” планує подати фінансовий звіт за перший квартал 2020 року до кінця карантину.

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