Рада посилила захист людей з інвалідністю при здійсненні забудови міста

Законопроект № 0863 про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності передбачає улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, в тому числі до під’їздів та/або квартир у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

Також пропонується передбачити норму, згідно з якою об’єкт не може бути прийнятий в експлуатацію, у разі якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державним стандартам і правилам, у тому числі щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення зміни до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни” № 431-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 грудня 2019 року.