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Рада усилила защиту людей с инвалидностью при осуществлении застройки города

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада усилила защиту людей с инвалидностью при осуществлении застройки города

Законопроект № 0863 о внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности предусматривает устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе в подъездов и/или квартир в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Также предлагается предусмотреть норму, согласно которой объект не может быть принят в эксплуатацию, в случае если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменения в статью 13 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны” № 431-их, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года.

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