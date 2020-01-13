Зеленський підписав закон щодо соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок війни

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення зміни до статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни” № 431-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 20 грудня 2019 року, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Документ підвищує рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО) та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, зокрема з числа волонтерів і добровольців, та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

Зокрема, закон надає їм право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до закону, здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

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