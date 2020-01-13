Зеленский подписал закон о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 21736 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 117106 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 121195 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 141930 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109869 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110638 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109678 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132116 просмотра

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Зеленский подписал закон о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

Зеленский подписал закон о соцзащите лиц с инвалидностью вследствие войны

Киев  •  УНН

 • 12394 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" № 431-ІХ, который Верховная Рада приняла 20 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны.

В частности, закон предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерство обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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