Рада попередньо заборонила нараховувати штрафні санкції за кредитами у період карантину

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект спрямований на захист суб’єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після завершення карантину штрафів і пені за кредитами (позиками).

Задля цього передбачено внести доповнення до Господарського кодексу України, відповідно до яких в разі прострочення позичальником у період дії карантину або/та у тридцятиденний період після дня його завершення виплат за договором, позичальник звільняється від сплати неустойки, штрафу, пені за таке прострочення.

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Раніше УНН писав, що Національний банк з банками України передбачив для позичальників тривалий пільговий режим обслуговування заборгованості.