Рада предварительно запретила начислять штрафные санкции по кредитам в период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3297 о внесении изменений в Хозяйственный кодекс относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на защиту субъектов хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).
Для этого предусмотрено внести дополнения в Хозяйственный кодекс Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина и/или в тридцатидневный период после дня его завершения выплат по договору, заемщик освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пени за такие просрочки.
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Ранее УНН писал, что Национальный банк с банками Украины предусмотрел для заемщиков длительный льготный режим обслуживания задолженности.