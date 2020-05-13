ВР попередньо підтримала законопроект щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу проект закону № 3377, спрямований на підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з карантином через поширення COVID-19. Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
У пояснювальній записці зазначається, що проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) дозволить забезпечити вжиття необхідних заходів для підтримки сфер життєдіяльності людини і громадянина та забезпечення належного виконання функцій держави, нейтралізації негативних наслідків зниження ділової та економічної активності в Україні та світі, які пов’язані із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд оцінив втрати туристичної галузі України від коронавірусу в 1,5 млрд доларів
Так, до основних положень законопроекту можна віднести:
— Запровадження зменшення плати за найм (оренду) майна за вимогою наймача (закладу культури), який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони;
— Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50 відсотків вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;
— Поширення державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроекту.
Нагадаємо, що 24 квітня Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину.