ВР предварительно поддержала законопроект по поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада приняла за основу проект закона № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения COVID-19. Соответствующее решение поддержали 260 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
В пояснительной записке отмечается, что проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19 ) позволит обеспечить принятие необходимых мер для поддержания сфер жизнедеятельности человека и гражданина и обеспечение надлежащего выполнения функций государства, нейтрализации негативных последствий снижения деловой и экономической активности в Украине и мире, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Так, к основным положениям законопроекта можно отнести:
— Введение уменьшения платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенного ограничения и (или) запрета;
— Временно, на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и к 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50 процентов стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;
— распространение государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.
Напомним, что 24 апреля Раде рекомендовали принять законопроект о поддержке культуры, туризма и бизнеса во время карантина.