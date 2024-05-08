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Рада планує встановити штрафи для батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей

Рада планує встановити штрафи для батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей

Київ • УНН

 • 29560 перегляди

Парламент планує накладати штрафи від 850 до 1 700 гривень на батьків за ухилення від навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей.

Верховна Рада планує у другому читанні ухвалити законопроєкт, який встановлюватиме штрафи для батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання малолітніх та неповнолітніх дітей. Про це пише УНН з посиланням на проєкт засідання ВР та картку законопроєкту №9390.

Деталі

Згідно з законопроєктом, планується штрафувати батьків, або осіб, які їх замінюють, за ухилення від забезпечення навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей. Такий штраф буде становити від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо

У квітні 31-річний батько був затриманий за те, що посадив свою 9-річну дитину за кермо і розмістив відео в Інтернеті, порушивши обов'язки по вихованню дітей і закони про передачу управління транспортним засобом.

Павло Башинський

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