Рада планує встановити штрафи для батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання дітей
Київ • УНН
Парламент планує накладати штрафи від 850 до 1 700 гривень на батьків за ухилення від навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей.
Верховна Рада планує у другому читанні ухвалити законопроєкт, який встановлюватиме штрафи для батьків за ухилення від забезпечення навчання та виховання малолітніх та неповнолітніх дітей. Про це пише УНН з посиланням на проєкт засідання ВР та картку законопроєкту №9390.
Деталі
Згідно з законопроєктом, планується штрафувати батьків, або осіб, які їх замінюють, за ухилення від забезпечення навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей. Такий штраф буде становити від 850 до 1700 гривень.
Нагадаємо
У квітні 31-річний батько був затриманий за те, що посадив свою 9-річну дитину за кермо і розмістив відео в Інтернеті, порушивши обов'язки по вихованню дітей і закони про передачу управління транспортним засобом.