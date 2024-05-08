Рада планирует установить штрафы для родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания детей

Верховная Рада планирует во втором чтении принять законопроект, который будет устанавливать штрафы для родителей за уклонение от обеспечения обучения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей. Об этом пишет УНН с ссылкой на проект заседания ВР и карточку законопроекта №9390.

Детали

Согласно законопроекту, планируется штрафовать родителей или лиц, которые их заменяют, за уклонение от обеспечения обучения и воспитания малолетних или несовершеннолетних детей. Такой штраф будет составлять от 850 до 1700 гривен.

Напомним,

В апреле 31-летний отец был задержан за то, что посадил своего 9-летнего ребенка за руль и разместил видео в Интернете, нарушив обязанности по воспитанию детей и законы о передаче управления транспортным средством.