Рада не змогла усунути Стефанчука від головування. Нардепи продовжили розгляд питань щодо змін меж та назв населених пунктів

Деталі

Рішення про усунення Стефанчука від ведення пленарних засідань на два дні підтримали лише 49 нардепів. Відповідно після голосування Стефанчук повернувся до головування на засіданні.

Нардепи продовжили розгляд питань, які не потребують додаткового внесення до порядку денного через затвердження на Погоджувальній раді. Йдеться, зокрема, про зміни назв та меж населених пунктів, проведення місцевих виборів.

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Сьогодні після голосування за кандидатуру головуючого під час майбутнього розгляду питання відсторонення від посади спікера ВР Дмитра Разумкова, представники фракцій "Європейська солідарність" та “Голос” внесли пропозицію про відсторонення Стефанчука від головування у пленарному засіданні строком на два дні за порушення Регламенту.

Нагадаємо

ВР вчора, 5 жовтня, відсторонила Дмитра Разумкова від виконання обов’язків голови парламенту за порушення Регламенту. Однак, яке саме порушення, не уточнювалось. Пропозицію про відсторонення подали представники фракції “Слуга народу”, груп “Довіра” та “Партія “За майбутнє”. Після чого головує у пленарних засідання Руслан Стефанчук. І сьогодні, 6 жовтня, під час засідання голосувалися питання порядку денного, які не потребують додаткового включення до нього через обговорення у комітетах та на Погоджувальній раді, а саме - питання про перейменування населених пунктів, проведення місцевих виборів тощо.

Водночас на голосування було поставлене питання за обрання за скороченою процедурою (без обговорення в комітетах парламенту) головуючого під час запланованого голосування за відкликання з посади голови ВР Разумкова. Врешті нардепи підтримали кандидатуру “слуги народу”, нардепа Данила Гетманцева. Саме це голосування, ймовірно, і стало підставою подання пропозиції про відсторонення Стефанчука від ведення засідань ВР.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.