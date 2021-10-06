Рада не смогла отстранить Стефанчука от председательства. Нардепы продолжили рассмотрение вопросов об изменениях границ и названий населенных пунктов

Детали

Решение об отстранении Стефанчука от ведения пленарных заседаний на два дня поддержали лишь 49 нардепов. Соответственно после голосования Стефанчук вернулся к председательству на заседании.

Нардепы продолжили рассмотрение вопросов, не требующих дополнительного внесения в повестку дня через утверждение на согласительном совете. Речь идет об изменениях названий и границ населенных пунктов, проведении местных выборов.

Ранее

Сегодня после голосования за кандидатуру председательствующего во время предстоящего рассмотрения вопроса отстранения от должности спикера ВР Дмитрия Разумкова, представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос" внесли предложение об отстранении Стефанчука от председательства в пленарном заседании сроком на два дня из-за нарушения Регламента.

Напомним

ВР вчера, 5 октября, отстранила Дмитрия Разумкова от исполнения обязанностей председателя парламента за нарушение Регламента. Однако, какое именно нарушение, не уточнялось. Предложение об отстранении подали представители фракции "Слуга народа", групп "Доверие" и "Партия "За будущее". После чего председательствует в пленарных заседания Руслан Стефанчук. И сегодня, 6 октября, во время заседания голосовались вопросы повестки дня, которые не требуют дополнительного включения в нее через обсуждение в комитетах и на Согласительном совете, а именно - вопросы о переименовании населенных пунктов, проведения местных выборов и тому подобное.

В то же время на голосование был поставлен вопрос по избранию по сокращенной процедуре (без обсуждения в комитетах парламента) председательствующего во время запланированного голосования за отзыв с должности председателя ВР Разумкова. В конце концов нардепы поддержали кандидатуру "слуги народа", нардепа Даниила Гетманцева. Именно это голосование, вероятно, и стало основанием подачи предложения об отстранении Стефанчука от ведения заседаний ВР.

Контекст

2 октября представители фракции "Слуга народа" заявили, что собрали необходимое количество подписей (150) для инициирования отзыва с должности спикера ВР. 4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

В то же время рассмотрение вопроса в сессионном зале ВР на текущей пленарной неделе, по словам Разумкова, невозможно.

Претендентом на пост главы ВР является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно на место первого вице-спикера, вероятно, могут назначить Александра Корниенко.