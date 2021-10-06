Нардепи запропонували усунути Стефанчука від ведення засідання ВР: у роботі парламенту перерва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Частина народних депутатів запропонувала усунути від головування на пленарному засіданні парламенту першого віцеспікера Руслана Стефанчука, передає кореспондент УНН.
Деталі
Пропозицію внесли представники фракцій Європейська Солідарність та “Голос”.
“Так, о! Давно не було”, — відреагував на пропозицію Стефанчук.
“У зв’язку з грубим порушенням регламенту першим заступником голови ВР Русланом Стефанчуком... вносимо пропозицію про відсторонення від ведення пленарного засідання протягом двох пленарних днів”, — йдеться у пропозиції представників двох фракцій.
Після чого заступник голови ВР Олена Кондратюк оголосила півгодинну перерву у засіданні.
Нагадаємо
ВР вчора, 5 жовтня, відсторонила Дмитра Разумкова від виконання обов’язків голови парламенту за порушення Регламенту. Однак, яке саме порушення, не уточнювалось. Пропозицію про відсторонення подали представники фракції “Слуга народу”, груп “Довіра” та “Партія “За майбутнє”.
Сьогоднішне засідання вів перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Під час засідання голосувалися питання порядку денного, які не потребують додаткового включення до нього через обговорення у комітетах та на Погоджувальній раді, а саме питання про перейменування населених пунктів, проведення місцевих виборів тощо.
Водночас на голосування було поставлене питання за обрання за скороченою процедурою (без обговорення в комітетах парламенту) головуючого під час запланованого голосування за відкликання з посади голови ВР Разумкова. Врешті нардепи підтримали кандидатуру “слуги народу”, нардепа Данили Гетманцева. Саме це голосування, ймовірно, і стало підставою подання пропозиції про відсторонення Стефанчука від ведення засідань ВР.
Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.