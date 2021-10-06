Без внесення питань до порядку денного: "слуги народу" пропонують свій варіант роботи ВР

Цитата:

"Фракція "Слуга Народу" вважає, що нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на офіційному сайті парламенту, є нелегітимним, оскільки спікер ВР так і не зібрав Погоджувальну раду для його ухвалення. Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради є просто затягуванням часу. За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження", - написала Палійчук.

Деталі

З її слів, запропонований порядок денний складається із питань, які не потребують внесення в порядок денний: це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

Таке ж сказав журналістам народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев. "На сьогодні ВР буде розглядати ті питання, які не потребують включення до порядку денного. На жаль, і це правда, у нас є багато рішень, які затверджуються постановами: про вибори, про перейменування населених пунктів, про межі населених пунктів. Я думаю, ми сьогодні розглянемо ці рішення, які накопичилися в нас за декілька років, і закриємо це питання", - повідомив нардеп.

Контекст

Вчорашнє засідання ВР довелося закрити без розгляду питань, з огляду на те, що Погоджувальна рада в понеділок не затвердила порядок денний на цей пленарний тиждень. За словами першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який залишився головувати на засіданнях після відсторонення голови ВР Дмитра Разумкова, три фракції і групи внесли пропозицію про звернення до голови Верховної Ради невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Стефанчук висловив надію, що найближчим часом буде проведено Погоджувальну раду і закрив пленарне засідання.

У Верховній Раді сьогодні, 6 жовтня, мало зібратись друге за тиждень засідання Погоджувальної ради, ініційованого фракцією “Слуги народу” і групою “Довіра” для перезатвердження порядку денного.

Водночас пізніше стало відомо, що провести таке засідання не вдалось. Як заявив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк журналістам в кулуарах ВР, Погоджувальна рада парламенту не може зібратися, адже вона збирається протягом трьох днів.

Наразі через відсторонення спікера та через те, що порядок денний не був остаточно затверджений на попередній Погоджувальній раді, нардепи не мають порядку денного на поточний пленарний тиждень та не можуть розглядати законопроекти.

Додамо

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.