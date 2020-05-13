Рада не підтримала законопроект про посилення соцгарантій дітям-сиротам

Законопроект № 2494 про внесення змін до деяких законодавчих актів України передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, в тому числі для дітей з інвалідністю, уніфікацію принципів надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також запровадження державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80 річного віку та потребують постійного стороннього догляду.

Так, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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Відповідно до законопроекту, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Також, законопроектом передбачається збільшення на 20% прожиткового мінімуму для осіб, які проживають і працюють на території населеного пункту із статусом гірського.

Окрім того, призначається державна соціальна допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, що 14 січня ВРУ ухвалили за основу проект закону про посилення соцгарантій дітям-сиротам.