Рада не поддержала законопроект об усилении соцгарантий детям-сиротам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины не приняла в целом законопроект №2494 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размеров государственной социальной поддержки для детей, находящихся под опекой или попечительством, детей с инвалидностью, малообеспеченных семей, лиц, нуждающихся в постороннем уходе и других. Нардепы отправили законопроект в комитет на повторное первое чтение. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Законопроект № 2494 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины предусматривает повышение социальных гарантий для детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унификацию принципов оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также внедрение государственной социальной помощи на уход одиноким лицам, достигшим 80 летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Так, помощь для детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, что составляет 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, — 3,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
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Согласно законопроекту, размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.
Также, законопроектом предусматривается увеличение на 20% прожиточного минимума для лиц, проживающих и работающих на территории населенного пункта со статусом горного.
Кроме того, назначается государственная социальная помощь на уход одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц "в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Напомним, что 14 января ВРУ приняли за основу проект закона об усилении соцгарантий детям-сиротам.