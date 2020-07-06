Рада Нацбанку утрималась від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні на позачерговому засіданні рада Національного банку України утрималася від призначення Олега Чурія на посаду заступника голови Національного банку України. Раніше його кандидатуру висунув ексочільник НБУ Яків Смолій. Про це у Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.
"Сьогодні, 6 липня 2020 року, відбулося позачергове засідання ради Національного банку України (далі – рада), на якому було розглянуто подання голови Національного банку України Якова Смолія щодо призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду заступника голови Національного банку України. Рада утрималася від призначення Чурія Олега Євгенійовича на посаду заступника голови Національного банку України", - повідомив Данилишин.
З його слів, відповідно до статті 20 закону України "Про Національний банк України", заступник голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови Нацбанку.
Також Данилишин зауважив, що 10 липня закінчується 5-річний термін перебування Чурія на посаді заступника голови НБУ.
"Рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням Національного банку України", - додав він.
Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Нацбанку та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
3 липня Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України.