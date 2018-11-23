Рада нарешті почала розгляд Держбюджету-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Парламент, о 4:57, після більше десяти рейтингових голосувань прийняти зміни до Податкового кодексу України, почав розгляд держбюджету на 2019 рік, передає кореспондент УНН.
Зокрема, на протязі майже чотирьох годин парламент намагався прийняти зміни до Податкового кодексу України. Після численних спроб знайти конфігурацію з правок, які влаштовують достатню для прийняття рішення, кількість нардепів, парламент прийняв цей документ.
Наразі народні депутати почали розгляд у другому читанні та в цілому проекту закону 9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.
Нагадуємо, Рада схвалила зміни до Податкового кодексу України. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.