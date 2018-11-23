Рада наконец-то начала рассмотрение Госбюджета-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Парламент, в 4:57, после более десяти рейтинговых голосований принять изменения в Налоговый кодекс Украины, начал рассмотрение госбюджета на 2019 год, передает корреспондент УНН.
В частности, на протяжении почти четырех часов парламент пытался принять изменения в Налоговый кодекс Украины. После многочисленных попыток найти конфигурацию по поводу поправок, которые устраивают достаточное для принятия решения, количество нардепов, парламент принял этот документ.
Сейчас народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении и в целом проект закона 9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.
Напоминаем, Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов.