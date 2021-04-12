Рада на позачергових засіданнях розгляне три освітніх законопроекти - Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На позачергових засіданнях поточного пленарного тижня Верховна Рада розгляне три законопроекти, що стосуються питань освіти. Про це у Facebook написав голова комітету ВР з питань освіти Сергій Бабак, передає УНН.
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“Цього тижня на позачергові сесії винесені 3 закони з нашої сфери”, — написав Бабак.
Деталі
Зі слів народного обранця, мова йде про:
— № 5014: ДПА, зокрема в формі ЗНО, за бажанням випускника;
— № 5138-1: на рік продовжити дедлайн трансформації санаторних шкіл;
— № 4629-1: внесення змін до законів “Про освіту” та “Про ПЗСО” щодо трансформації шкільної мережі та багато чого іншого.
Також Бабак відзвітував щодо законодавчої діяльності комітету в сфері освіти, науки та інновацій за останні три місяці.
“Коротко за 3 місяці цього року:
— 10 засідань Комітету
— 1 Комітетські слухання на тему акредитації, сподіваюсь конфлікт між МОН і Нац агентством, як інституціями, вичерпано.
— 3 закони і 1 Постанову в сфері освіти і науки ухвалено в цілому Верховною радою”, — написав він.
Голова комітету додав, що всі закони комітету набирають 300 і більше голосів, окрім останнього, що набрав 299 голосів.
Додамо
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні підписав розпорядження про скликання у вівторок, 13 квітня, на 16:00 та на 17:30 позачергових пленарних засідань парламенту на вимогу 153 народних депутатів кожного. Загалом на цих засіданнях планується розглянути 17 питань.