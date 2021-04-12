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Рада на внеочередных заседаниях рассмотрит три образовательных законопроекта - Бабак

Рада на внеочередных заседаниях рассмотрит три образовательных законопроекта - Бабак

Киев  •  УНН

 • 16417 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На внеочередных заседаниях текущей пленарной недели Верховная Рада рассмотрит три законопроекта, касающиеся вопросов образования. Об этом в Facebook написал председатель комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак, передает УНН.

Цитата

"На этой неделе на внеочередные сессии вынесены 3 закона с нашей сферы", - написал Бабак.

Детали

По словам народного избранника, речь идет о:

- № 5014: ГИА, в частности в форме ВНО, по желанию выпускника;

- № 5138-1: на год продлить дедлайн трансформации санаторных школ;

- № 4629-1: внесение изменений в законы "Об образовании" и "О ПЗСО" по трансформации школьной сети и многое другое.

Также Бабак отчитался о законодательной деятельности комитета в сфере образования, науки и инноваций за последние три месяца.

"Коротко за 3 месяца этого года:

- 10 заседаний Комитета

- 1 слушание на тему аккредитации, надеюсь конфликт между МОН и Нац агентством, как институтами, исчерпан.

- 3 закона и 1 постановление в сфере образования и науки принято в целом Верховной Радой", - написал он.

Председатель комитета добавил, что все законы комитета набирают 300 и более голосов, кроме последнего, набравшего 299 голосов.

Добавим

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня подписал распоряжение о созыве во вторник, 13 апреля, на 16:00 и на 17:30 внеочередных пленарных заседаний парламента по требованию 153 народных депутатов каждого. Всего на этих заседаниях планируется рассмотреть 17 вопросов.

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