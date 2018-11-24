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Рада Безпеки ООН зробила винятки в санкціях проти КНДР

Рада Безпеки ООН зробила винятки в санкціях проти КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ухвалені раніше Радою Безпеки ООН санкції проти режиму Північної Кореї дещо пом'якшили. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW. 

У суботу, 24 листопада, РБ ООН вивела з-під дії обмежувальних заходів роботи з відновлення залізничного сполучення між Південною Кореєю та КНДР.

Серед іншого, в Сеулі наголосили, що це рішення підтримали Сполучені Штати.

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Минулого місяця влада КНДР і керівництво Південної Кореї домовилися розпочати роботи з відновлення залізничного сполучення між Півднем та Північчю Кореї. Церемонія початку робіт запланована на кінець листопада або початок грудня поточного року.

Але сам цей проект суперечив деяким пунктам запроваджених проти КНДР санкцій через ракетну та ядерну програму Пхеньяна. Приміром, за даними південнокорейської інформагенції Yonhap, Південна Корея розглядає можливість доставки на територію сусідньої країни палива та інших матеріалів, необхідних для реалізації проекту. Водночас накладені раніше обмежувальні заходи дозволяли КНДР імпортувати не більше 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік.

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Як повідомляв УНН, раніше Держдеп США повідомляв, що північна Корея продовжує  застосовувати “облудну тактику” для ухилення від санкцій, які наклала своїми резолюціями Рада Безпеки ООН

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