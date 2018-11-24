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Совет Безопасности ООН сделал исключения в санкциях против КНДР

Совет Безопасности ООН сделал исключения в санкциях против КНДР

Киев  •  УНН

 • 6577 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Принятые ранее Советом Безопасности ООН санкции против режима Северной Кореи несколько смягчили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В субботу, 24 ноября, СБ ООН вывела из-под действия ограничительных мероприятий работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Южной Кореей и КНДР.

Среди прочего, в Сеуле отметили, что это решение поддержали Соединенные Штаты.

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В прошлом месяце власти КНДР и руководство Южной Кореи договорились начать работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Югом и Севером Кореи. Церемонию начала работ запланировано на конец ноября или начало декабря текущего года.

Но сам этот проект противоречил некоторым пунктам введенных против КНДР санкций за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. К примеру, по данным южнокорейского информагентства Yonhap, Южная Корея рассматривает возможность доставки на территорию соседней страны топлива и других материалов, необходимых для реализации проекта. В то же время наложенные ранее ограничительные меры позволяли КНДР импортировать не более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.

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Как сообщал УНН, ранее Госдеп США сообщал, что Северная Корея продолжает применять "обманчивую тактику" для уклонения от санкций, которые наложил своими резолюциями Совет Безопасности ООН.

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