Совет Безопасности ООН сделал исключения в санкциях против КНДР

В субботу, 24 ноября, СБ ООН вывела из-под действия ограничительных мероприятий работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Южной Кореей и КНДР.



Среди прочего, в Сеуле отметили, что это решение поддержали Соединенные Штаты.



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В прошлом месяце власти КНДР и руководство Южной Кореи договорились начать работы по восстановлению железнодорожного сообщения между Югом и Севером Кореи. Церемонию начала работ запланировано на конец ноября или начало декабря текущего года.

Но сам этот проект противоречил некоторым пунктам введенных против КНДР санкций за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. К примеру, по данным южнокорейского информагентства Yonhap, Южная Корея рассматривает возможность доставки на территорию соседней страны топлива и других материалов, необходимых для реализации проекта. В то же время наложенные ранее ограничительные меры позволяли КНДР импортировать не более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.



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Как сообщал УНН, ранее Госдеп США сообщал, что Северная Корея продолжает применять "обманчивую тактику" для уклонения от санкций, которые наложил своими резолюциями Совет Безопасности ООН.