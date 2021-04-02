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Рада Безпеки ООН засудила насильство в М'янмі

Рада Безпеки ООН засудила насильство в М'янмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Рада Безпеки ООН одноголосно засудила насильство по відношенню до мирних демонстрантів з боку влади М’янми. Країни-учасники в своїй заяві, поширеній у четвер, 1 квітня, зафіксували “смерть сотень мирних жителів, в тому числі жінок і дітей”. Радбез висловив стурбованість “ситуацією, що стрімко погіршується” в країні, передає УНН.

Деталі

Рада безпеки ООН почала обговорення останнього спалаху насильства в М’янмі в середу за пропозицією Великої Британії. Тільки в суботу, за даними ООН, в країні було вбито 107 осіб, в тому числі 7 дітей. Суботу, 27 березня, називають найкривавішим днем ​​з початку протесту проти захопленої влади військовими.

Цитата

Тим часом спеціальний посланник голови ООН по М’янмі Крістін Шранер-Бургенер ще в середу закликала Радбез вдатися до негайних дій у світлі триваючого насильства. “Вивчіть всі доступні інструменти, щоб зробити колективні дії і зробити те, що правильно, то, на що заслуговує народ М’янми — і тим самим запобігти катастрофі на різних рівнях в самому серці Азії”, — підкреслила спецпосланець на засіданні Радбезу ООН.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.

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