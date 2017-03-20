Р.Тіллерсон не виключив появи ядерної зброї в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон не виключає, що в рамках “взаємного стримування” в Японії може з’явитися ядерна зброя. Про це Р.Тіллерсон заявив в інтерв’ю виданню Independent Review Journal, передає УНН.
“Наша мета — без’ядерний Корейський півострів. В рамках без’ядерного Корейського півострова немає ніяких підстав для появи ядерної зброї в Японії. Ми розглядаємо всі варіанти, але не можемо передбачити майбутнє. Тому вважаємо за необхідне наявність у всіх в регіоні чіткого розуміння того, що обставини можуть скластися таким чином, що для взаємного стримування нам, можливо, доведеться про це (ядерну зброю в Японії) подумати,” — заявив Р.Тіллерсон.
Нагадаємо, Сполучені Штати не виключають можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам. США та Китай мають намір поглибити співпрацю задля пошуку рішення в конфлікті навколо ядерної програми КНДР.
Як повідомляв УНН, у Японії пройшли перші цивільні навчання з евакуації жителів на випадок ракетного удару з боку КНДР. У навчаннях узяли участь близько ста жителів міста Ога префектури Акіта.