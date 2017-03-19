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США та Китай співпрацюватимуть, щоб врегулювати конфлікт з КНДР

США та Китай співпрацюватимуть, щоб врегулювати конфлікт з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. США та Китай мають намір поглибити співпрацю задля пошуку рішення в конфлікті навколо ядерної програми КНДР. Про це, 18 березня, повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї, що відбулася в Пекіні, передає УНН з посиланням на DW.

США та КНР планують вдаватися до спільних дій, аби змусити Пхеньян змінити курс. Сторони дійшли згоди, що ситуація на Корейському півострові досягла “небезпечного рівня” напруженості, наголосив держсекретар США. Тож необхідно зробити “все можливе, щоб попередити початок будь-якого конфлікту”, — заявив Р.Тіллерсон.

Ван Ї, вказав на необхідність мирного врегулювання ситуації. “Щоб не сталося, ми мусимо зобов’язатися домогтися врегулювання дипломатичними засобами,” — наголосив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати не виключають можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам.

Як повідомляв УНН, у Японії пройшли перші цивільні навчання з евакуації жителів на випадок ракетного удару з боку КНДР. У навчаннях узяли участь близько ста жителів міста Ога префектури Акіта.

 

 

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