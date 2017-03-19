США и Китай будут сотрудничать, чтобы урегулировать конфликт с КНДР

США и КНР планируют прибегать к совместным действиям, чтобы заставить Пхеньян изменить курс. Стороны договорились, что ситуация на Корейском полуострове достигла "опасного уровня" напряженности, подчеркнул госсекретарь США. Поэтому необходимо сделать "все возможное, чтобы предупредить начало любого конфликта", - заявил Р.Тиллерсон.

Ван И, указал на необходимость мирного урегулирования ситуации. "Чтобы не случилось, мы должны обязаться добиться урегулирования дипломатическими средствами", - отметил он.

Напомним, Соединенные Штаты не исключают возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам.

Как сообщал УНН, в Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей на случай ракетного удара со стороны КНДР. В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита.