Р.Тиллерсон не исключил появления ядерного оружия в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что в рамках "взаимного сдерживания" в Японии может появиться ядерное оружие. Об этом Р.Тиллерсон заявил в интервью изданию Independent Review Journal, передает УНН.
"Наша цель - безъядерный Корейский полуостров. В рамках безъядерного Корейского полуострова нет никаких оснований для появления ядерного оружия в Японии. Мы рассматриваем все варианты, но не можем предсказать будущее. Поэтому считаем необходимым наличие у всех в регионе четкого понимания того, что обстоятельства могут сложиться таким образом, что для взаимного сдерживания нам, возможно, придется об этом (ядерное оружие в Японии) подумать", - заявил Р.Тиллерсон.
Напомним, Соединенные Штаты не исключают возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам. США и Китай намерены углубить сотрудничество для поиска решения в конфликте вокруг ядерной программы КНДР.
Как сообщал УНН, в Японии прошли первые гражданские учения по эвакуации жителей на случай ракетного удара со стороны КНДР. В учениях приняли участие около ста жителей города Ога префектуры Акита.