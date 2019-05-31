Пєсков порівняв кроки США по "Північному потоку-2" зі звичаями Дикого Заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв’ю федеральному кремлівському телеканалу RT заявив, що США ведуть себе як за часів Дикого Заходу в ситуації з газопроводом “Північний потік-2”, повідомляє УНН.
За його словами, проект становить серйозну конкуренцію американським виробникам і постачальникам палива. “Замість чесної конкуренції вони вважають за краще вести себе як за часів Дикого Заходу. Вони просто дістають з кобури револьвер зі словами “Ні! Ви, європейці, будете купувати наш природний газ”, — сказав він. Як зазначив Пєсков, Вашингтон не хвилює, що американський газ на 30% дорожче за російський.
В середині травня американські сенатори внесли в сенат законопроект “Про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року” проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”. Пізніше міністр енергетики США Рік Перрі підтвердив намір Вашингтона ввести санкції проти проекту.
Санкції будуть вводитися, якщо судно кладе труби на глибині приблизно 30,5 м нижче рівня моря, і будуть поширюватися на компанії, чиї судна ведуть таку діяльність. Їм загрожує блокування активів та операцій компанії в юрисдикції США. Додатково Сполучені Штати матимуть право ввести санкції проти компаній, що надають судам страхові послуги. Поточна версія законопроекту покриває понад 90% маршруту “Північного потоку-2”, випливає з його матеріалів.
Як повідомляв УНН, Зеленський не обговорював з главою МЗС Німеччини “Північний Потік-2”.