Песков сравнил шаги США по "Северному потоку-2" с обычаями Дикого Запада

По его словам, проект составляет серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам топлива. “Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами “Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ”, — сказал он. Как отметил Песков, Вашингтон не волнует, что американский газ на 30% дороже российского.

В середине мая американские сенаторы внесли в сенат законопроект “О защите энергетической безопасности Европы 2019 года” против строительства газопровода “Северный поток-2”. Позднее министр энергетики США Рик Перри подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против проекта.

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине примерно 30,5 м ниже уровня моря, и будут распространяться на компании, чьи суда ведут такую деятельность. Им грозит блокировка активов и операций компании в юрисдикции США. Дополнительно Соединенные Штаты будут вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих судам страховые услуги. Текущая версия законопроекта покрывает более 90% маршрута “Северного потока-2”, следует из его материалов.

Как сообщал УНН, Зеленский не обсуждал с главой МИД Германии “Северный Поток-2”.