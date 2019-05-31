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6 марта, 19:19 • 136276 просмотра

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Песков сравнил шаги США по "Северному потоку-2" с обычаями Дикого Запада

Песков сравнил шаги США по "Северному потоку-2" с обычаями Дикого Запада

Киев  •  УНН

 • 9695 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью федеральному кремлевскому телеканалу RT заявил, что США ведут себя как во времена Дикого Запада в ситуации с газопроводом “Северный поток-2”, сообщает УНН.

По его словам, проект составляет серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам топлива. “Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами “Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ”, — сказал он. Как отметил Песков, Вашингтон не волнует, что американский газ на 30% дороже российского.

В середине мая американские сенаторы внесли в сенат законопроект “О защите энергетической безопасности Европы 2019 года” против строительства газопровода “Северный поток-2”. Позднее министр энергетики США Рик Перри подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против проекта.

Санкции будут вводиться, если судно укладывает трубы на глубине примерно 30,5 м ниже уровня моря, и будут распространяться на компании, чьи суда ведут такую деятельность. Им грозит блокировка активов и операций компании в юрисдикции США. Дополнительно Соединенные Штаты будут вправе ввести санкции против компаний, предоставляющих судам страховые услуги. Текущая версия законопроекта покрывает более 90% маршрута “Северного потока-2”, следует из его материалов.

Как сообщал УНН, Зеленский не обсуждал с главой МИД Германии “Северный Поток-2”.

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