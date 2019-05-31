Зеленський не обговорював з главою МЗС Німеччини "Північний Потік-2"

КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і Президент України Володимир Зеленський під час вчорашніх переговорів у Києві не зачіпали "належним чином" тему газопроводу "Північний Потік-2". Про це Маас заявив в п'ятницю під час прес-конференції за підсумками зустрічі з американському колегою Майком Помпео, передає кореспондент УНН.