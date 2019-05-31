Зеленський не обговорював з главою МЗС Німеччини "Північний Потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і Президент України Володимир Зеленський під час вчорашніх переговорів у Києві не зачіпали "належним чином" тему газопроводу "Північний Потік-2". Про це Маас заявив в п'ятницю під час прес-конференції за підсумками зустрічі з американському колегою Майком Помпео, передає кореспондент УНН.
Так, під час прес-конференції журналіст поставив Маасу питання про те, чи піднімалася на зустрічі з Президентом Зеленським тема "Північного потоку-2" і чи дав міністр будь-які гарантії українській стороні про те, що Україна не "залишиться в дурнях", коли газопровід буде побудований.
"Щодо "Північного Потоку-2": під час моїх вчорашніх переговорів з президентом Зеленським в Києві це питання не фігурувало належним чином", - відповів глава німецького МЗС.
Нагадаємо, 30 травня після зустрічі з Зеленським глави МЗС Франції і Німеччини висловили Президенту України Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в "нормандському форматі", а також обговорили інцидент в Керченській протоці.