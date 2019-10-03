Пятова визнали кращим воротарем туру Ліги чемпіонів

Голкіпера "гірників" у грі з "Аталантою" (2:1) оцінили на 8,4 бали – найкращий результат серед воротарів.

Також до 11 найкращих увійшли: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Неманья Мілунович ("Црвена Звєзда"), Карлос Куеста ("Генк"), Ренан Лоді ("Атлетіко"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Марко Марін ("Црвена Звезда"), Томас Партей ("Атлетіко"), Серж Гнабрі ("Баварія"), Артем Дзюба ("Зеніт"), Роберт Левандовські ("Баварія").

Нагадаємо, що у другому турі групового етапу ЛЧ Пятов відбив пенальті.