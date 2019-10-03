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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Пятова визнали кращим воротарем туру Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9865 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Страж воріт "Шахтаря" Андрій Пятов потрапив до символічної збірної другого туру Ліги чемпіонів УЄФА за версією авторитетного ресурсу "Who Scored", передає УНН.

Пятова визнали кращим воротарем туру Ліги чемпіонів

Голкіпера "гірників" у грі з "Аталантою" (2:1) оцінили на 8,4 бали – найкращий результат серед воротарів.

Також до 11 найкращих увійшли: Хуан Куадрадо ("Ювентус"), Неманья Мілунович ("Црвена Звєзда"), Карлос Куеста ("Генк"), Ренан Лоді ("Атлетіко"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Марко Марін ("Црвена Звезда"), Томас Партей ("Атлетіко"), Серж Гнабрі ("Баварія"), Артем Дзюба ("Зеніт"), Роберт Левандовські ("Баварія").

Нагадаємо, що у другому турі групового етапу ЛЧ Пятов відбив пенальті

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