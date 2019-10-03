Пятова признали лучшим вратарем тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Страж ворот "Шахтера" Андрей Пятов попал в символическую сборную второго тура Лиги чемпионов УЕФА по версии авторитетного ресурса "Who Scored", передает УНН.
Голкипер “горняков” в игре с “Аталантой” (2:1) оценили на 8,4 балла — лучший результат среди вратарей.
Также к 11 лучших вошли: Хуан Куадрадо (“Ювентус”), Неманья Милунович (“Црвена Звезда”), Карлос Куэста (“Генк”), Ренан Лоди (“Атлетико”), Лионель Месси ( “Барселона”), Марко Марин (“Црвена Звезда”), Томас Партей (“Атлетико”), Серж Гнабри (“Бавария”), Артем Дзюба (“Зенит”), Роберт Левандовски (“Бавария”).
Напомним, что во втором туре группового этапа ЛЧ Пятов отразил пенальти.