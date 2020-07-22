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П’ятьом бойовикам повідомили про підозру через розстріл нацгвардійців під час звільнення Лисичанська

П’ятьом бойовикам повідомили про підозру через розстріл нацгвардійців під час звільнення Лисичанська

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. П’ятьом учасникам НЗФ РФ повідомлено про підозру через розстріл нацгвардійців під час звільнення Лисичанська. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури Луганської області у кримінальному провадженні за фактом бойових дій під час окупації міста Лисичанська ідентифіковано учасників незаконних збройних формувань РФ, які обстріляли групу військовослужбовців під керівництвом полковника, посмертно генерал-майора Національної гвардії України Олександра Радієвського", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що прокурори спільно зі слідчими СБУ зібрали достатньо доказів на підтвердження причетності до вчинення злочину двох громадян Російської Федерації та трьох місцевих жителів.

"П’ятьом особам повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 КК України)", - додається у повідомленні.

За даними слідства, 23 липня 2014 року учасники озброєних підрозділів "Восток-13" та "Сибір" утворили засідку на підступах до міста. У ході наступальної операції підрозділів Нацгвардії України під час звільнення Лисичанська учасники НЗФ РФ почали ворожу атаку із застосуванням снайперської, стрілецької та автоматичної зброї. У бойовому зіткненні від кулі снайпера Олександр Радієвський загинув, ще троє військовослужбовців Національної гвардії України отримали смертельні тілесні ушкодження, 11-х нацгвардійців у ході обстрілів поранено.

На даний час досудове розслідування, яке здійснюється слідчими третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, триває. Встановлюються інші учасники незаконних збройних формувань РФ.

Нагадаємо, за матеріалами контррозвідки Служби безпеки України до позбавлення волі засуджено двох учасників угруповання терористів так званої "ЛНР", які брали участь в обстрілах позицій українських військових.

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