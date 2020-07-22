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Пятерым боевикам сообщили о подозрении из-за расстрела нацгвардейцев при освобождении Лисичанска

Пятерым боевикам сообщили о подозрении из-за расстрела нацгвардейцев при освобождении Лисичанска

Киев  •  УНН

 • 14360 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Пяти участникам НЗФ РФ сообщено о подозрении из-за расстрела нацгвардейцев при освобождении Лисичанска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области в уголовном производстве по факту боевых действий во время оккупации города Лисичанска идентифицировано участников незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника, посмертно генерал-майора Национальной гвардии Украины Александра Радиевского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточно доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей.

"Пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст . 110 УК Украины)", - добавляется в сообщении.

По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" образовали засаду на подступах к городу. В ходе наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НЗФ РФ начали вражескую атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия. В боевом столкновении от пули снайпера Александр Радиевский погиб, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев в ходе обстрелов были ранены.

В настоящее время досудебное расследование, которое осуществляется следователями третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, продолжается. Устанавливаются другие участники незаконных вооруженных формирований РФ.

Напомним, по материалам контрразведки Службы безопасности Украины к лишению свободы приговорены двое участников группировки террористов так называемой "ЛНР", которые принимали участие в обстрелах позиций украинских военных.

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