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П'ятьох італійських поліцейських звинувачують у катуванні мігрантів та бездомних

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. П'ятьох поліцейських в італійському місті Верона заарештували за звинуваченнями в тортурах і нанесенні тілесних ушкоджень мігрантам і бездомним. Про це пише УНН з посиланням на The Guardіan.

П'ятьох італійських поліцейських звинувачують у катуванні мігрантів та бездомних

Деталі

За даними слідства, поліцейські били мігрантів і бездомних під час проведення впізнання. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згідно з матеріалами справи, в одному з епізодів двох підозрюваних звинувачують у тому, що вони "змусили затриманого помочитися на підлогу, а потім використали його як "швабру для прибирання".

Слідчі кажуть, що в деяких випадках мігрантам бризкали перцевим балончиком в очі та били ногами по голові, поки вони не втрачали свідомість. Один з підозрюваних, чиї телефонні розмови прослуховували прокурори, хвалився власній дівчині побиттям своїх жертв, які піддавалися ксенофобським та расистським образам.

Як повідомляється, зазначені зловживання відбувалися з липня 2022 року по березень 2023 року.

Сенатор Іларія Куккі, чий брат Стефано був заарештований і вбитий двома поліцейськими в Римі в 2009 році, заявила, що необхідно вжити заходів проти насильства з боку поліції, яке, за її словами, зростає.

"Нам потрібно ввести заходи, в тому числі поліцейські ідентифікаційні номери та камери", - сказала вона.

Це не перший випадок, коли італійських поліцейських звинувачують у вчиненні насильства щодо мігрантів. У 2016 році Amnesty International заявила, що поліцейські застосовували тортури до мігрантів, які відмовлялися здати відбитки пальців. Організація заявила, що отримала свідчення про те, що "довільне затримання, залякування та надмірна фізична сила" використовувалися, щоб змусити людей здавати відбитки пальців владі для обробки.

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