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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Пятерых итальянских полицейских обвиняют в пытках мигрантов и бездомных

Киев • УНН

 • 294352 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Пятерых полицейских в итальянском городе Верона арестовали по обвинениям в пытках и нанесении телесных повреждений мигрантам и бездомным. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Пятерых итальянских полицейских обвиняют в пытках мигрантов и бездомных

Детали

По данным следствия, полицейские избивали мигрантов и бездомных во время проведения опознания. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно материалам дела, в одном из эпизодов двух подозреваемых обвиняют в том, что они "заставили задержанного помочиться на пол, а затем использовали его как "швабру для уборки".

Следователи говорят, что в некоторых случаях мигрантам брызгали перцовым баллончиком в глаза и били ногами по голове, пока они не теряли сознание. Один из подозреваемых, чьи телефонные разговоры прослушивали прокуроры, хвастался собственной девушке избиением своих жертв, которые подвергались ксенофобским и расистским оскорблениям.

Как сообщается, указанные злоупотребления происходили с июля 2022 года по март 2023 года.

Сенатор Илария Кукки, чей брат Стефано был арестован и убит двумя полицейскими в Риме в 2009 году, заявила, что необходимо принять меры против насилия со стороны полиции, которое, по ее словам, растет.

"Нам нужно ввести меры, в том числе полицейские идентификационные номера и камеры", - сказала она.

Это не первый случай, когда итальянских полицейских обвиняют в совершении насилия в отношении мигрантов. В 2016 году Amnesty International заявила, что полицейские применяли пытки к мигрантам, которые отказывались сдать отпечатки пальцев. Организация заявила, что получила свидетельства о том, что "произвольное задержание, запугивание и чрезмерная физическая сила" использовались, чтобы заставить людей сдавать отпечатки пальцев властям для обработки.

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