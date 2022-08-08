П'ятеро затриманих та 20 проваджень: Кім розповів про результати "закриття" Миколаєва

Цитата

“Близько 20 проваджень зареєстрували різні правоохоронні органи. Спіймали п’ятьох осіб, які були в розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з іще одною групою, яка тепер нам не заважатиме. Ніхто нікого не розстріляв, російськомовних не розстріляли. Не заміновано нічого. Ніхто не нападав ні на Баштанку, ні на Миколаїв. Все це, як на початку війни, починають розгойдувати росіяни для того, щоб прикривати свої дії”, – заявив Кім.

Додамо

У Миколаєві вводили затяжну комендантську годину – з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня, щоб у місті змогли перевірити дані про ймовірних колаборантів.

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім згодом додав, що у Миколаєві почали збирати додаткову інформацію про зрадників, їх викривають майже щодня.