В Николаеве начали собирать дополнительную информацию о предателях – Ким

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"Есть несколько целей, которые будут отрабатываться (во время продленного комендантского часа – ред.). Об этом скажем позже в отчете силовых структур. Но мы начали собирать дополнительную информацию по предателям. (...) Люди очень-очень много дают информации и идут на сотрудничество с силовыми структурами. У нас уже есть результаты поверх того, что является работой силовых структур. Люди помогают активно, мы их (коллаборантов – ред.) разоблачаем почти каждый день", – рассказал Ким.

Дополнение

В Николаеве введут затяжной комендантский час – с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа.

Ранее Ким предупреждал, что планируют на несколько дней закрыть Николаев, чтобы в городе смогли проверить данные о предполагаемых коллаборантах.