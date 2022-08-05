У Миколаєві почали збирати додаткову інформацію про зрадників – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Миколаєві почали збирати додаткову інформацію про зрадників, їх викривають майже щодня. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Є декілька цілей які будуть відпрацьовуватися (під час подовженої комендантської години – ред.). Про це скажемо пізніше у звіті силових структур. Але ми почали збирати додаткову інформацію по зрадниках. (...) Люди дуже-дуже багато дають інформації і йдуть на співпрацю із силовими структурами. У нас вже є результати поверх того, що є роботою силових структур. Люди допомагають активно, ми їх (колаборантів – ред.) викриваємо майже щодня", – розповів Кім.
Доповнення
У Миколаєві введуть затяжну комендантську годину – з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.
Раніше Кім попереджав, що планують на кілька днів закрити Миколаїв, щоб у місті змогли перевірити дані щодо ймовірних колаборантів.