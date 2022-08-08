Пятеро задержанных и 20 производств: Ким рассказал о результатах "закрытия" Николаева

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“Около 20 производств зарегистрировали разные правоохранительные органы. Поймали пятерых человек, которые были в розыске. Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и т.д. Разобрались с еще одной группой, которая теперь нам не будет мешать. Никто никого не расстрелял, русскоязычных не расстреляли. Не заминировано ничего. Никто не нападал ни на Баштанку, ни на Николаев. Все это, как в начале войны, начинают раскачивать россияне для того, чтобы прикрывать свои действия", – заявил Ким.

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В Николаеве вводили затяжной комендантский час – с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа, чтобы в городе смогли проверить данные о вероятных коллаборантах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким позже добавил, что в Николаеве начали собирать дополнительную информацию о предателях, их разоблачают почти каждый день.