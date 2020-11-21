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П’ята перемога вивела “Челсі” в лідери Англійської Прем’єр-ліги

П’ята перемога вивела “Челсі” в лідери Англійської Прем’єр-ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У матчі-відкритті дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги “Челсі” в гостях обіграв футболістів “Ньюкаслу”, повідомляє УНН.

На 10 хвилині захисник “Ньюкаслу” Федеріко Фернандес зрізав м’яч у власну сітку після прострілу низом від гравця “Челсі”.

Наступного голу довелося чекати ще 55 ігрових хвилин. Вернер здійснив сольний прохід через половину поля, обійшов кількох візаві та віддав прекрасну передачу на Абрахама — 2:0.

В активі лондонського колективу стало 5 перемог при 3-х нічиїх і перше місце — 18 очок. Аналогічна кількість балів і у “Лестера”, який має гру в запасі, і наразі посідає 2-й рядок.

Нагадаємо, дубль Вернера допоміг Німеччині обіграти Україну у грі Ліги націй.

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