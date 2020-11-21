Пятая победа вывела "Челси" в лидеры Английской Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В матче-открытии девятого тура Английской Премьер-лиги “Челси” в гостях обыграл футболистов “Ньюкасла”, сообщает УНН.
На 10 минуте защитник “Ньюкасла” Федерико Фернандес срезал мяч в собственную сетку после прострела низом от игрока “Челси”.
Следующий гол пришлось ждать еще 55 игровых минут. Вернер совершил сольный проход через половину поля, обошел нескольких визави и отдал прекрасную передачу на Абрахама — 2:0.
В активе лондонского коллектива стало 5 побед при 3-х ничьих и первое место — 18 очков. Аналогичное количество баллов и у “Лестера”, который имеет игру в запасе, и теперь занимает 2-ю строчку.
Напомним, дубль Вернера помог Германии обыграть Украину в игре Лиги наций.