П'ять вантажівок з гуманітаркою від ООН прослідували на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Через КПВВ "Новотроїцьке" на територію ОРДЛО в’їхали п’ять вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби української делегації у ТКГ.
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“Сьогодні о 10:00 через КПВВ „Новотроїцьке“ було здійснено пропуск п’яти вантажних т/з гуманітарної місії УВКБ ООН (За маршрутом м. Київ — м. Донецьк)”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, близько 11:00 КПВВ “Щастя” перетнув вантажний автомобіль з гуманітарним вантажем Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Доповнення
Керівник гуманітарної підгрупи ТКГ, народний депутат України Галина Третьякова заявила, що українська сторона готова у будь-який день відкривати КПВВ на Донбасі, але російська сторона в ТКГ блокує роботу пропускних пунктів з “суб’єктивних причин”.
Станом на 10 квітня російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через п’ять контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі. Не працюють пункти “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське” та “Мар’їнка”.
Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі міжнародні організації для потреб цивільного населення направили майже 200 тонн гуманітарного вантажу.