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Пять грузовиков с гуманитаркой от ООН проследовали на оккупированный Донбасс

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Через КПВВ "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО въехали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации в ТКГ.

Цитата

"Сегодня в 10:00 через КПВВ "Новотроицкое" был осуществлен пропуск пяти грузовых т/с гуманитарной миссии УВКБ ООН (по маршруту г. Киев - г. Донецьк)", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 11:00 КПВВ "Счастье" пересек грузовой автомобиль с гуманитарным грузом Международного Комитета Красного Креста.

Дополнение

Руководитель гуманитарной подгруппы ТКГ, народный депутат Украины Галина Третьякова заявила, что украинская сторона готова в любой день открывать КПВВ на Донбассе, но российская сторона в ТКГ блокирует работу пропускных пунктов по "субъективным причинам".

По состоянию на 10 апреля российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через пять контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Не работают пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе международные организации для нужд гражданского населения направили почти 200 тонн гуманитарного груза.

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