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П'ять українських гандбольних клубів представлять Україну в єврокубках

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Українські клуби подали заявки на участь у єврокубкових турнірах сезону 2020/2021 років, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГУ.

У Лізі чемпіонів виступить чоловічий ГК “Мотор”, а у Європейському Кубку — “Донбас” та “Одеса”. В рамках жіночого Європейського Кубку зіграють “Галичанка” та миколаївський ГК “Реал”.

За попередніми планами Європейської федерації гандболу 21 липня був опублікований повний список учасників Європейської гандбольної ліги та Європейського Кубку, а 28—го липня пройде їх жеребкування.

Примітно, що в 17-й раз на євроарені виступить “Донбас” (раніше клуб називався — “Шахтар-Академія”). У сезоні 1996 команда під керівництвом Івана Фучеджи команда дійшла до фіналу Кубка “EHF”. 21-й сезон у єврокубках чекає на “Галичанку”, яка двічі доходила до півфіналів Кубка виклику — у 2014 та 2015 роках. Вдруге в своїй історії європейськими змаганнями себе випробує “Одеса” і вперше з моменту заснування клубу на євроарені гратиме миколаївський “Реал”.

Нагадаємо, що “Мотор” вже отримав суперників по Лізі чемпіонів.

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